Бельгия — Португалия: онлайн-трансляция матча 1/8 финала Евро-2020 начнётся в 22:00

Сегодня, 27 июня, пройдёт матч 1/8 финала Евро-2020 Бельгия — Португалия. Встреча состоится на стадионе «Олимпико де Севилья — Ла Картуха» в Севилье (Испания). Начало матча — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Бельгия — Португалия.



Матч 1/8 финала чемпионата Европы — 2020 Бельгия — Португалия можно будет посмотреть на Первом канале. Прямая трансляция доступна на официальном сайте канала.



Обслужит встречу немецкая бригада арбитров во главе с Феликсом Брихом. Ассистенты — Марк Борш и Штефан Лупп. Резервный рефери — болгарин Георгий Кабаков.



Напомним, ранее в 1/4 финала чемпионата Европы — 2020 вышли сборные Дании и Италии. Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавирусной инфекции турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.