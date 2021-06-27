Бельгия — Португалия: прямая трансляция матча 1/8 финала Евро-2020 на Первом канале

Сегодня, 27 июня, состоится матч Бельгия — Португалия. Встреча 1/8 финала Евро-2020 пройдёт на стадионе «Олимпико де Севилья — Ла Картуха» в Севилье (Испания). Начало игры — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Бельгия — Португалия.



Посмотреть матч Бельгия — Португалия можно будет на Первом канале. Прямая трансляция доступна на официальном сайте канала.



Встречу обслужит бригада арбитров из Германии во главе с Феликсом Брихом. Ассистенты — Марк Борш и Штефан Лупп. В роли резервного рефери выступит болгарин Георгий Кабаков.



Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.