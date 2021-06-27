Бруно Фукс заявил, что готов бороться за место в основе ЦСКА

Защитник ЦСКА Бруно Фукс, который почти не играл за армейцев из-за травм, высказался о возвращении к тренировкам в общей группе.

«Слава Богу, сейчас я наконец чувствую себя очень хорошо. Набираю оптимальные кондиции — потихоньку, потому что пропустил очень длительное время. Меня переполняют эмоции, я горю желанием играть!



Это был очень непростой период, я приехал в новую страну, в новую команду, и в первой же игре получил повреждение. Потом были ещё травмы, время реабилитации значительно увеличилось, но я оставил все проблемы в прошлом сезоне. Надеюсь, это будет великолепный год и для меня, и для ЦСКА. Хочу провести максимум матчей, выходить на поле в каждой игре. Буду доказывать свою состоятельность, чтобы тренеры выбирали именно меня. Готов бороться за место в основе», — цитирует Фукса пресс-служба клуба.

Бруно — воспитанник «Интернасьонала». Перешёл в московский ЦСКА летом 2020 года. Сумма трансфера составила € 8 млн. Защитник подписал с московским клубом контракт до 2025 года.