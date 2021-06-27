Моутинью: Роналду может прибавить в некоторых аспектах. Они с Лукаку разные
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Полузащитник сборной Португалии Жоау Моутинью в преддверии матча 1/8 финала чемпионата Европы — 2020 с национальной командой Бельгии сравнил португальского нападающего Криштиану Роналду и бельгийского форварда Ромелу Лукаку.
«Роналду — настоящий профессионал. Он находится в лучшей форме, как и Лукаку. Конечно, Криштиану может прибавить в некоторых аспектах, он это знает. Лукаку и Роналду — разные футболисты, их характеристики отличаются. Роналду множество раз демонстрировал свои превосходные качества», — приводит слова Моутинью Tribuna Expresso.
Матч 1/8 финала Евро-2020 Бельгия — Португалия состоится сегодня, 27 июня, на стадионе «Олимпико де Севилья — Ла Картуха» в Севилье (Испания). Начало встречи — в 22:00 мск.
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