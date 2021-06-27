В матче ЛФЛ умер футболист из-за остановки сердца. Игрока не было в заявке

26 июня в матче ЛФЛ Юго-Западной лиги Москвы умер игрок. С футболистом произошло то же самое, что и с полузащитником сборной Дании Кристианом Эриксеном, однако спасти его не удалось. Информацию подтвердил президент ЛФЛ Дмитрий Смирнов.



«Мы пока сами выясняем подробности. Это произошло вчера вечером. Произошло примерно то же самое, что было и с Эриксеном. Причём человек потерял сознание в самом начале игры, то есть не было ни стыков, ни усталости, как таковой. Плюс, игра была вечерняя, то есть было уже прохладно, не было жары.

Причины смерти мы не знаем. Мы до сих пор не можем выяснить кто это. Его не было в заявке, то есть это был подставной игрок, если можно так сказать. Это редчайший случай в нашей лиге. Сейчас мы выясняем кто это. Вроде бы его друг пригласил сыграть.



Первую необходимую помощь он получил от медиков, находящихся на поле, пока ехал реанимобиль. Но именно в оснащённую реанимацию он поехал позже. Пока ехал реанимобиль, врач экстренного вызова консультировал медиков, которые были на поле, по телефону. Повторюсь, сейчас мы выясняем все подробности», — цитирует Смирнова Sport24.