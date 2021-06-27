Депай — о матче со сборной Чехии: лёгкой прогулки точно не будет

Нападающий сборной Нидерландов Мемфис Депай поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Евро-2020 c Чехией.



«Знаю, что чехи играют с очень высокой интенсивностью. Не играл с Чехией довольно давно — думаю, в последний раз это было в 2015 году. Против этой команды играть всегда непросто, так что ждём тяжёлого матча. Если мы хотим победить, надо будет выложиться на все 100%. Это мы и планируем сделать, но лёгкой прогулки точно не будет.



Сборная Нидерландов может выиграть Евро? Логично, что люди так говорят, когда ты добиваешься по ходу турнира хороших результатов. Но я продолжаю повторять, что надо идти от матча к матчу и фокусироваться исключительно на следующей игре. Мы делали так в группе и продолжим делать сейчас. Для меня ничего не изменилось», — приводит слова Депая пресс-служба УЕФА.

Матч 1/8 финала чемпионата Европы – 2020 между сборными Нидерландов и Чехии состоится сегодня, 27 июня. Начало — в 19:00 мск.