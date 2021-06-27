Талалаев — об ошибке Семёнова в матче с Бельгией: чувствую и свою вину

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев прокомментировал игру защитника грозненской команды и сборной России Андрея Семёнова в матче группового этапа Евро-2020 с Бельгией (0:3).



«Комментировать ошибку Семёнова — это самое сложное, что для меня было. На мой взгляд, Андрей — один из лучших центральных защитников нашего чемпионата. Те ошибки, которые он совершил в этой игре, ему не свойственны. То есть причины нужно искать где-то внутри него. Это сложно, когда ты переживаешь и ощущаешь ответственность за успех парня. Ты знаешь, что он умеет, но не проявляет максимум. Чувствуешь и свою вину за это.



По мне, ошибку в матче может совершить любой игрок. Главное — в том, как он ведёт себя после этого. Ни вратарь, ни защитники не имеют права делать череду ошибок. Семёнов покатил поперечный пас на Джикию, который перехватил Лукаку и убегал один на один, если бы тот же Джикия у него в последний момент не выбил мяч. Не было чёткости при выносе мяча, когда бельгийцы простреливали с фланга. Эти ошибки и подтолкнули к мысли, что не в разовой ситуации, а в целом в этом матче у Андрея всё не совсем ровно и правильно», — приводит слова Талалаева «Спорт-экспресс».