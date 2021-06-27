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«Фиорентина» близка к назначению Итальяно на пост главного тренера

«Фиорентина» близка к назначению Итальяно на пост главного тренера
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Главный тренер «Специи» Винченцо Итальяно прибыл во Флоренцию, где проведёт встречу с руководством «Фиорентины», чтобы уладить последние детали перед подписанием контракта с «фиалками», сообщает итальянский инсайдер Джанлука Ди Марцио.

Отметим, что тренер три недели назад продлил контракт со своим клубом. В контракте Итальяно со «Специей» есть пункт о расторжении соглашения в случае ухода, нужно лишь заплатить неустойку в размере € 1 млн. «Фиорентина» полна решимости нанять специалиста, и Винченцо, по информации СМИ, больше не отвечает на звонки руководства «Специи».

Ранее «Фиорентину» покинул Дженнаро Гаттузо. Итальянец ушёл из клуба уже через три недели после назначения. «Фиорентина» по итогам сезона-2020/2021 заняла 13-е место в Серии А.

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