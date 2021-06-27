Стогниенко — о смерти игрока в ЛФЛ: я нахожусь в шоке
Поделиться
Популярный комментатор Владимир Стогниенко высказался о смерти футболиста в матче ЛФЛ Юго-Западной лиги Москвы. Журналист также числится в заявке команды, в которой произошёл несчастный случай.
«Я редко ходил на матчи команды. А после того, как заболел коронавирусом, вообще три месяца не был. Я сам нахожусь сейчас в шоке, но подробностей не знаю. С парнем я знаком не был. Видимо, команда сильно обновилась. Она у нас достаточно возрастная была», — сказал Стогниенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
С футболистом произошло то же самое, что и с полузащитником сборной Дании Кристианом Эриксеном, однако спасти его не удалось. Информацию подтвердил президент ЛФЛ Дмитрий Смирнов.
Комментарии
- 27 июня 2021
-
15:29
-
15:29
-
15:23
-
15:23
-
15:00
-
14:58
-
14:38
-
14:33
-
13:55
-
13:53
-
13:37
-
13:25
-
12:55
-
12:50
-
12:41
-
12:41
-
12:34
-
12:02
-
11:57
-
11:55
-
11:21
-
11:13
-
11:08
-
10:49
-
10:43
-
10:25
-
10:06
-
10:03
-
09:49
-
09:42
-
09:30
-
09:27
-
09:25
-
09:17
-
09:14
Партнерский контент