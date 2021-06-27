Хавбек «РБ Лейпциг» Ольмо может перейти в «Атлетико»

Полузащитник «РБ Лейпциг» и сборной Испании Даниэль Ольмо может продолжить карьеру в «Атлетико», сообщает Bild.



По информации источника, руководство мадридского клуба следит за выступлениями хавбека на чемпионате Европы. Отмечается, что «Атлетико» может отказаться от идеи приобретения Ольмо из-за финансовых трудностей. Ранее сообщалось, что в услугах Ольмо также заинтересованы «Реал» и «Барселона». Сам 23-летний испанский футболист планирует продолжить развитие в Германии.



В минувшем сезоне Ольмо принял участие в 32 матчах чемпионата Германии, забил пять голов и отдал девять результативных передач. С 2015 по 2020 год Ольмо выступал за загребское «Динамо», испанец является воспитанником «Барселоны». Футболист призывается в сборную Испании с 2019 года.

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