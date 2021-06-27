Очевидец — о смерти игрока в ЛФЛ: врачей на матче не было, скорая приехала спустя 30 минут

Зритель матча ЛФЛ Юго-Западной лиги Москвы Андрей Беляев, который находился на трибуне в момент смерти футболиста, рассказал о случившемся. Игрока звали Максим.



«Сознание Максим потерял спустя пять минут после начала матча. Особой жары в тот день не было. Я находился на трибуне и видел, как всё произошло: Максим бежал по полю, остановился и резко упал на бок — потерял сознание. Судья остановил матч, и игроки пытались оказать первую медицинскую помощь.



Врачей на матче не было, пришлось вызывать скорую помощь. Спустя 30 минут приехала бригада скорой помощи, они вкололи Максиму адреналин, но этого оказалось мало. Позже приехала реанимация и пыталась помочь», — цитирует Беляева Sport24.

С футболистом произошло то же самое, что и с полузащитником сборной Дании Кристианом Эриксеном, однако спасти его не удалось. Информацию подтвердил президент ЛФЛ Дмитрий Смирнов.