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Форвард «Баварии» Кингсли Коман может стать игроком «Ливерпуля»

Форвард «Баварии» Кингсли Коман может стать игроком «Ливерпуля»
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Нападающий мюнхенской «Баварии» Кингсли Коман может перейти в «Ливерпуль», сообщает журналист Флориан Плеттенберг на своей странице в «Твиттере».

По информации источника, руководство английского клуба заинтересовано в трансфере 25-летнего французского футболиста и уже связалось с представителями форварда. Однако «Бавария» не планирует расставаться с Команом и намерена заключить новый контракт. Отец Комана настаивает на продолжении карьеры сына в Англии.

Кингсли Коман в чемпионате Германии сезона-2020/2021 провёл 29 матчей, забил пять голов и отдал десять результативных передач. Контракт французского футболиста с мюнхенцами действует до 30 июня 2023 года. Transfermarkt оценивает трансфер Кингсли в € 65 млн.

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