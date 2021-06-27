Форвард «Баварии» Кингсли Коман может стать игроком «Ливерпуля»

Нападающий мюнхенской «Баварии» Кингсли Коман может перейти в «Ливерпуль», сообщает журналист Флориан Плеттенберг на своей странице в «Твиттере».



По информации источника, руководство английского клуба заинтересовано в трансфере 25-летнего французского футболиста и уже связалось с представителями форварда. Однако «Бавария» не планирует расставаться с Команом и намерена заключить новый контракт. Отец Комана настаивает на продолжении карьеры сына в Англии.



Кингсли Коман в чемпионате Германии сезона-2020/2021 провёл 29 матчей, забил пять голов и отдал десять результативных передач. Контракт французского футболиста с мюнхенцами действует до 30 июня 2023 года. Transfermarkt оценивает трансфер Кингсли в € 65 млн.

Новость по теме «Манчестер Юнайтед» продолжает проявлять интерес к Кингсли Коману