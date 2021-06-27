Форвард «Баварии» Кингсли Коман может стать игроком «Ливерпуля»
Поделиться
Нападающий мюнхенской «Баварии» Кингсли Коман может перейти в «Ливерпуль», сообщает журналист Флориан Плеттенберг на своей странице в «Твиттере».
По информации источника, руководство английского клуба заинтересовано в трансфере 25-летнего французского футболиста и уже связалось с представителями форварда. Однако «Бавария» не планирует расставаться с Команом и намерена заключить новый контракт. Отец Комана настаивает на продолжении карьеры сына в Англии.
Кингсли Коман в чемпионате Германии сезона-2020/2021 провёл 29 матчей, забил пять голов и отдал десять результативных передач. Контракт французского футболиста с мюнхенцами действует до 30 июня 2023 года. Transfermarkt оценивает трансфер Кингсли в € 65 млн.
Комментарии
- 27 июня 2021
-
17:02
-
16:56
-
16:54
-
16:31
-
16:30
-
16:08
-
16:05
-
16:00
-
15:45
-
15:29
-
15:29
-
15:23
-
15:23
-
15:00
-
14:58
-
14:38
-
14:33
-
13:55
-
13:53
-
13:37
-
13:25
-
12:55
-
12:50
-
12:41
-
12:41
-
12:34
-
12:02
-
11:57
-
11:55
-
11:21
-
11:13
-
11:08
-
10:49
-
10:43
-
10:25
Партнерский контент