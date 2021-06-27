Игрок команды ЛФЛ рассказал подробности гибели футболиста во время матча

Вице-капитан команды ЛФЛ Юго-Западной лиги Москвы Василий, на матче которой произошёл несчастный случай со смертью футболиста Максима, рассказал о случившемся.



«Да, я принимал участие во вчерашней игре. Прошло буквально пять минут с начала игры, никакой нагрузки, никаких стыков. Парень бежал и упал. И всё. Попытались оказать первую помощь. Подумали, что это перегрев, полили ему затылок водой, перевернули на бок. Потом состояние начало ухудшаться, мгновенно вызвали скорую. Ждали мы её по моим ощущениям минут 15. Около стадиона карета не дежурила. С одной стороны, это ненормально, с другой — это ЛФЛ. Не знаю, как это регламентируется.



Я с парнем познакомился во время игры. Это друг нашего игрока, который уже был заявлен. Да, мы нарушили правило заявки, но никто и так медосмотр не проходит. Сам факт заявки нарушили, потому что не успели попасть в дедлайн. Хотели заявить в следующий. Не хватало игроков, хотели найти побольше, так как жара. И вот наш игрок сказал, что есть друг, который готов за нас играть.



Звали его Максим Добровольский, парню 17 лет. Очень жалко, молодой парень. Причём абсолютно на ровном месте. Реально как ситуация с Эриксеном, но там профессиональный футбол. Врачи нам не говорили причину смерти.



Обязательно спросим у семьи, нужна ли наша помощь. Мы готовы поддержать, насколько это возможно. Свяжемся с ними и поговорим», — сказал Василий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.