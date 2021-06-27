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Юрист оценил вероятность возбуждения дела против президента ЛФЛ после гибели футболиста

Юрист оценил вероятность возбуждения дела против президента ЛФЛ после гибели футболиста
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Юрист Андрей Князев рассказал, могут ли возбудить уголовное дело на президента ЛФЛ после гибели футболиста во время матча.

«Возбуждение уголовного дела в отношении президента ЛФЛ в связи со смертью футболиста практически невозможно. Должна быть причинно-следственная связь между наступившей смертью и отсутствием или не самым быстрым приездом скорой помощи. Обычно такая связь устанавливается крайне редко. Могут быть дисциплинарные выводы, но уголовная ответственность, повторюсь, вряд ли возможна.

Даже если и установят, что по вине президента не было скорой на стадионе, это не то нарушение, которое ведёт к уголовной ответственности. Могут снять с должности, сделать выговор и ввести меры для лучшего обеспечения безопасности. Не в ответственности главы лиги здоровье каждого спортсмена. Причины смерти могут быть вообще другие, здоровье до сих пор до конца не изучено. Прежде всего будут исходить из судебно-медицинской экспертизы. Может, все проблемы у игрока были врождёнными. Да и не всех может спасти скорая помощь. А если была скорая, но недостаточно квалифицированный врач, тоже сажать?

Если бы скорая стояла, сообщили, что человеку плохо, а она взяла и уехала – тогда да. Когда не было скорой или приехала невовремя, повторюсь, вряд ли», — сказал Князев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

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