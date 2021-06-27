Юрист оценил вероятность возбуждения дела против президента ЛФЛ после гибели футболиста

Юрист Андрей Князев рассказал, могут ли возбудить уголовное дело на президента ЛФЛ после гибели футболиста во время матча.

«Возбуждение уголовного дела в отношении президента ЛФЛ в связи со смертью футболиста практически невозможно. Должна быть причинно-следственная связь между наступившей смертью и отсутствием или не самым быстрым приездом скорой помощи. Обычно такая связь устанавливается крайне редко. Могут быть дисциплинарные выводы, но уголовная ответственность, повторюсь, вряд ли возможна.



Даже если и установят, что по вине президента не было скорой на стадионе, это не то нарушение, которое ведёт к уголовной ответственности. Могут снять с должности, сделать выговор и ввести меры для лучшего обеспечения безопасности. Не в ответственности главы лиги здоровье каждого спортсмена. Причины смерти могут быть вообще другие, здоровье до сих пор до конца не изучено. Прежде всего будут исходить из судебно-медицинской экспертизы. Может, все проблемы у игрока были врождёнными. Да и не всех может спасти скорая помощь. А если была скорая, но недостаточно квалифицированный врач, тоже сажать?



Если бы скорая стояла, сообщили, что человеку плохо, а она взяла и уехала – тогда да. Когда не было скорой или приехала невовремя, повторюсь, вряд ли», — сказал Князев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.