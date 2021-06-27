Сенатор Пушков — о VAR: отныне судья — всего лишь статист в трусах и уже ничего не решает

Российский сенатор Алексей Пушков поделился мнением по поводу системы видеопомощи арбитрам (VAR).



«Электронный» футбол с вычислением миллиметров очередного офсайда лишает игру красоты, команды – заслуженных голов, а арбитра – его профессионального выбора. Отныне он всего лишь статист в трусах и уже ничего существенного не решает. Всё решают невидимые телеметристы, вычисляющие эти миллиметры.



Между прочим, если в УЕФА не в курсе, на поле играют люди, а не роботы. И должны их судить люди, а не телероботы. Или пусть выпускают роботов на поле: они никогда даже на миллиметр не будут в офсайде. Отвратительное ожидание указаний от невидимых людей с линейкой», – написал Пушков в cвоём телеграм-канале.

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