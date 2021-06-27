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Нидерланды — Чехия: составы на матч Евро-2020

Нидерланды — Чехия: стартовые составы команд на матч 1/8 финала Евро
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Стали известны стартовые составы сборных Нидерландов и Чехии на матч 1/8 финала Евро.

Нидерланды: Стекеленбург, де Лигт, де Врей, Думфрис, ван Аанхолт, Блинд, де Йонг, Вейналдум, де Роон, Мален, Депай.

Чехия: Вацлик, Цоуфал, Калас, Кадержабек, Челустка, Соучек, Барак, Голеш, Масопуст, Шевчик, Шик.

Встреча 1/8 финала чемпионата Европы — 2020 пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия). Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров из России во главе с Сергеем Карасёвым. Помогать ему будут ассистенты Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Резервный рефери — француженка Стефани Фраппар.

Напомним, ранее в 1/4 финала чемпионата Европы — 2020 вышли сборные Дании и Италии. Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавирусной инфекции турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.

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