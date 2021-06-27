Лукаку недоволен тем, что его считают хуже Бензема, Кейна, Левандовского и Суареса

Нападающий миланского «Интера» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку высказался о параллелях, которые люди обычно проводят между ним и другими именитыми форвардами.

«Когда люди говорят о Роберте Левандовском, Кариме Бензема, Гарри Кейне и Луисе Суаресе речь идёт о том, что это игроки мирового класса. Про меня же обычно говорят, что я просто в хорошей форме.

Думаю, за последние два года я доказал, что дело не просто в хорошей форме. Я нахожусь с ними на одном уровне и вхожу в число топ-форвардов», — приводит слова Лукаку Daily Mail.

Лукаку начинал карьеру в «Андерлехте», откуда в 2011 году перешёл в «Челси». В составе синих форварду закрепиться не удалось, в связи с чем он уходил в аренду в «Вест Бромвич Альбион» и «Эвертон». В 2014 году перешёл в ливерпульский клуб на постоянной основе, а спустя три года Ромелу приобрёл «Манчестер Юнайтед». В 2019 году он перебрался в «Интер» за € 74 млн.



В минувшем сезоне Лукаку провёл 36 матчей в чемпионате Италии, забил 24 гола (шесть — с пенальти) и отдал 11 результативных передач.