Дешам: нам нельзя недооценивать Швейцарию. Франция должна показать лучшую игру
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился ожиданиями от матча с Швейцарией в 1/8 финала Евро.
«Нам нельзя их недооценивать. Это матч плей-офф, поэтому мы должны сделать всё возможное, чтобы в конце матча на наших лицах были улыбки. Мы должны показать свою лучшую игру.
Жара в Будапеште во время заключительного матча группового этапа сказалась на нас. У нас был дополнительный день между матчами — пять, а не четыре. Но у наших соперников было восемь дней, что намного лучше. Здесь тоже жарко, но всё же организму выдержать такую температуру чуть полегче», — приводит слова Дешама пресс-служба УЕФА.
Сборная Франции сыграет с командой Швейцарии завтра, 28 июня. Победитель пары в 1/4 финала сыграет с Испанией или Хорватией.
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