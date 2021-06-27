«Барселона» планирует продать Гризманна

Французский нападающий Антуан Гризманн может покинуть каталонскую «Барселону» в летнее трансферное окно, информирует Marca.
Часть совета директоров сине-гранатовых не уверена в необходимости сохранения 30-летнего форварда. Клуб испытает финансовые проблемы, вызванные пандемией коронавируса. Продажа Гризманна может не только пополнить бюджет, а и разгрузить зарплатную ведомость «Барселоны».
Каталонский клуб выставил Антуана на трансферный рынок. Однако боссы «Барселоны» планируют дождаться выгодного предложения, ведь игрок покупался за € 120 млн.
Гризманн выступает за «Барселону» с 2019 года, куда перешёл из «Атлетико». В составе «матрасников» он выступал с 2014 года. В завершившемся сезоне 30-летний француз провёл 36 матчей в Примере, забил 13 голов (один — с пенальти) и отдал семь результативных передач.
- 27 июня 2021
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