Нидерланды — Чехия: Карасёв удалил де Лигта

Российский судья Сергей Карасёв удалил защитника сборной Нидерландов Маттейса де Лигта в матче со сборной Чехии.
После видеопросмотра Карасёв дал де Лигту красную карточку за умышленную игру рукой.
Встреча 1/8 финала чемпионата Европы — 2020 проходит на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия). Обслуживает встречу бригада арбитров из России во главе с Сергеем Карасёвым. Помогают ему ассистенты Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Резервный рефери — француженка Стефани Фраппар.
Напомним, ранее в 1/4 финала чемпионата Европы — 2020 вышли сборные Дании и Италии. Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавирусной инфекции турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.
- 27 июня 2021
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