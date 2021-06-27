«Барселона» объявит о продлении контракта с Месси на следующей неделе

Каталонская «Барселона» объявит о пролонгации сотрудничества со своим капитаном Лионелем Месси уже на следующей неделе, информирует инсайдер Фабрицио Романо в «Твиттере». Стороны подпишут новый контракт до июня 2023 года.
Напомним, контракт Месси с «Барселоной» заканчивается 30 июня 2021 года. Аргентинец провёл всю карьеру в составе каталонского клуба. В составе «Барселоны» Месси четыре раза становился победителем Лиги чемпионов.
В прошлом сезоне чемпионата Испании Месси принял участие в 35 матчах, в которых забил 30 голов и сделал 11 результативных передач. Также на его счету пять голов и две передачи в шести играх Лиги чемпионов.
24 июня нападающий «Барселоны» Лионель Месси отпраздновал свой 34-й день рождения. Первыми его поздравили футболисты сборной Аргентины, в расположении которой Месси пребывает на Кубке Америки.
- 27 июня 2021
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