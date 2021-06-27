Бельгия — Португалия: составы на матч Евро-2020

Сегодня, 27 июня, пройдёт матч 1/8 финала Евро-2020 Бельгия — Португалия. Встреча состоится на стадионе «Олимпико де Севилья — Ла Картуха» в Севилье (Испания). Начало матча — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Бельгия — Португалия.

Стартовые составы команд:

Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Вертонген, Вермален, Мёнье, Витсель, Тилеманс, Де Брёйне, Т. Азар, Э. Азар, Лукаку.

Португалия: Патрисиу, Далот, Пепе, Диаш, Геррейру, Моутинью, Саншеш, Б. Силва, Пальинья, Жота, Роналду.

Обслужит встречу немецкая бригада арбитров во главе с Феликсом Брихом. Ассистенты — Марк Борш и Штефан Лупп. Резервный рефери — болгарин Георгий Кабаков.

Напомним, ранее в 1/4 финала чемпионата Европы — 2020 вышли сборные Дании и Италии. Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавирусной инфекции турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.