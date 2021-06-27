«Ростов» проиграл загребскому «Динамо» в товарищеском матче

В товарищеском матче «Ростов» встретился с загребским «Динамо». Встреча проходила на стадионе «Шпортни парк» (Белтинци, Словения) и завершилась победой хорватского коллектива со счётом 2:1.

«Динамо» обеспечило себе комфортное преимущество уже в первом тайме. На 9-й минуте счёт в матче открыл Лука Менало, а на 20-й минуте Петар Стоянович забил второй мяч загребской команды. «Ростов» до перерыва отличиться не сумел. Единственный гол российского коллектива в матче забил Кэнто Хасимото на 65-й минуте. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу «Динамо» Загреб с минимальной разницей в счёте.

Напомним, новый сезон Российской Премьер-Лиги ростовчане начнут матчем с московским «Динамо». В минувшем сезоне «Ростов» занял девятое место в турнирной таблице РПЛ.