ЦСКА обыграл австрийский «Капфенберг» в товарищеском матче
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В товарищеском матче ЦСКА встретился с австрийским клубом «Капфенберг». Матч проходил на стадионе «Бад-Татцманнсдорф» (Австрия) и завершился победой московского клуба со счётом 1:0.
ЦСКА владел преимуществом на протяжении всего матча, однако забить армейцы сумели лишь однажды. На 79-й минуте голом отметился Константин Марадишвили. Финальный свисток арбитра зафиксировал минимальную победу московских армейцев.
Напомним, первый сбор армейцев в Австрии завершится уже завтра, 28 июня. На втором австрийском сборе, который пройдёт в период со 2 по 14 июля, ЦСКА сыграет три матча: 5 июля, 18:00 мск — «Копенгаген» (Дания); 9 июля, 18:00 мск — «Флиераларм Адмира» (Австрия); 13 июля, 19:00 мск — «ВиОн» (Словакия).
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