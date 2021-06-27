Томаш Голеш признан лучшим игроком матча Нидерланды — Чехия

Опорный полузащитник сборной Чехии Томаш Голеш был признан лучшим футболистом матча с Нидерландами (2:0).
Голеш открыл счёт в матче и отдал голевой пас.
В матче 1/8 финала чемпионата Европы — 2020 сборная Чехии переиграла сборную Нидерландов. Встреча проходила на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия) и завершилась со счётом 2:0.
На 55-й минуте Сергей Карасёв удалил защитника сборной Нидерландов Маттейса де Лигта. После видеопросмотра Карасёв дал де Лигту красную карточку за умышленную игру рукой. Полузащитник сборной Чехии Томаш Голеш открыл счёт в матче. На 68-й минуте прошла подача со штрафного, Томаш Калас выиграл борьбу и сделал скидку во вратарскую, а Голеш головой переправил мяч в ворота. На 80-й минуте нападающий сборной Чехии Патрик Шик забил второй гол.
Обслуживала встречу бригада арбитров из России во главе с Сергеем Карасёвым. Помогали ему ассистенты Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Резервный рефери — француженка Стефани Фраппар.
- 27 июня 2021
-
21:22
-
21:22
-
21:05
-
21:05
-
21:00
-
20:58
-
20:54
-
20:39
-
20:39
-
20:27
-
20:24
-
20:22
-
20:14
-
19:53
-
19:50
-
19:38
-
19:19
-
19:04
-
19:00
-
18:42
-
18:42
-
18:37
-
18:20
-
18:07
-
18:02
-
18:00
-
17:44
-
17:40
-
17:37
-
17:30
-
17:16
-
17:02
-
16:56
-
16:54
-
16:31