Томаш Голеш признан лучшим игроком матча Нидерланды — Чехия

Опорный полузащитник сборной Чехии Томаш Голеш был признан лучшим футболистом матча с Нидерландами (2:0).

Голеш открыл счёт в матче и отдал голевой пас.

В матче 1/8 финала чемпионата Европы — 2020 сборная Чехии переиграла сборную Нидерландов. Встреча проходила на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия) и завершилась со счётом 2:0.



На 55-й минуте Сергей Карасёв удалил защитника сборной Нидерландов Маттейса де Лигта. После видеопросмотра Карасёв дал де Лигту красную карточку за умышленную игру рукой. Полузащитник сборной Чехии Томаш Голеш открыл счёт в матче. На 68-й минуте прошла подача со штрафного, Томаш Калас выиграл борьбу и сделал скидку во вратарскую, а Голеш головой переправил мяч в ворота. На 80-й минуте нападающий сборной Чехии Патрик Шик забил второй гол.



Обслуживала встречу бригада арбитров из России во главе с Сергеем Карасёвым. Помогали ему ассистенты Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Резервный рефери — француженка Стефани Фраппар.