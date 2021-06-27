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Вейналдум: почему-то не смогли справиться с прессингом сборной Чехии

Вейналдум: почему-то не смогли справиться с прессингом сборной Чехии
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Полузащитник и капитан сборной Нидерландов Жоржиньо Вейналдум прокомментировал результат матча с Чехией (0:2) в 1/4 финала Евро.

«Весь матч целиком сложился для нас непросто. Почему-то мы не могли справиться с тем, как нас прессинговали. Мы не находили на поле свободного пространства. В первом тайме мы создали несколько моментов, однако этого недостаточно.

Голы, которые мы пропустили, шансы, которые упустили сами, — вот всё, что сейчас приходит в голову. После красной карточки нам было сложно оказывать давление. Стало только тяжелее», — приводит слова Вейналдума пресс-служба УЕФА.

В матче 1/8 финала чемпионата Европы — 2020 сборная Чехии переиграла сборную Нидерландов. Встреча проходила на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия) и завершилась со счётом 2:0.

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