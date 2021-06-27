Де Бур: думаю, до красной карточки сборная Нидерландов играла лучше Чехии

Главный тренер сборной Нидерландов Франк де Бур прокомментировал результат матча с Чехией (0:2).
«На самом деле, при счёте 0:1 я хотел перейти на схему 3-3-3, выведя на правый фланг Бергейса, на левый — Квинси Промеса и отдав центр нападения Ваутеру Вегорсту. Но прямо перед заменой чехи довели счёт до 2:0, и пришлось отказаться от этой идеи.
В матчах вроде сегодняшнего всё зависит от одного-двух моментов. Один из них был у Дониэлла Малена, а уже через несколько минут после него мы остались вдесятером. Худшее, что могло произойти в этой ситуации, — это пропустить от такой команды. Она смогла затем играть в свой привычный футбол.
Соперник нам достался непростой, однако, думаю, до красной карточки мы играли лучше. Мы доминировали по ходу встречи. Дензел Думфрис несколько раз убегал от своих оппонентов, как и Патрик ван Анхольт. Однако в любом случае завершающие удары должны были быть лучше.
Было ощущение, что мы устали, хотя я понятия не имею, почему же. Мы очень хотели выиграть — для многих ребят это был важнейший матч в карьере. Дело не в том, что мы оказались не подготовленными тактически. Конечно же, никакой недооценки соперника у нас не было. Иногда такое случается: мы не смогли поймать свою игру», — приводит слова де Бура пресс-служба УЕФА.
- 27 июня 2021
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