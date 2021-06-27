Шик: никто не ожидал, что сборная Чехии пройдёт далеко

Нападающий сборной Чехии Патрик Шик прокомментировал победу в матче с Нидерландами (2:0).
«Очень хочу поблагодарить болельщиков за то, что они приехали сюда в таком количестве. Они создали поистине фантастическую атмосферу, и после финального свистка мы насладились ею сполна. Мой гол? Да, Голеш здорово меня нашёл, и я целился рядом с ближней штангой — забить уже было не так уж и сложно.
Лучше и быть не могло. Никто не ожидал, что мы пройдём так далеко. Обыграть сборную Нидерландов по такой игре — это просто фантастика. Уверен, все болельщики, что добрались сюда сегодня, прекрасно провели время. Это великолепно», — приводит слова Шика пресс-служба УЕФА.
В матче 1/8 финала чемпионата Европы — 2020 сборная Чехии переиграла сборную Нидерландов. Встреча проходила на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия) и завершилась со счётом 2:0.
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