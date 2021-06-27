У Маслова случился рецидив старой травмы

Главный врач «Спартака» Глеб Чернов рассказал о состоянии защитника Павла Маслова, который пропустил два тренировочных занятия.



«Такая же проблема беспокоила Пашу по ходу сезона. Сейчас он тренируется индивидуально с физиотерапевтами. Как такового повреждения нет. Есть накопленные воспалительные изменения, связанные с перегрузкой за продолжительный период. Надеемся, к началу официальных матчей Паша восстановится», — приводит слова Чернова пресс-служба «Спартака».

Маслов на молодёжном уровне выступал за ЦСКА и «Тюмень». В тюменской команде в 2016 году дебютировал на взрослом уровне, а спустя два года перебрался в «Спартак». В нынешнем сезоне защитник принял участие в 25 матчах Российской Премьер-Лиги, забил два автогола.