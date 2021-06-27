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Бельгия встретится с Италией на стадии 1/4 финала Евро

Бельгия встретится с Италией на стадии 1/4 финала Евро
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Сборная Бельгии, которая переиграла Португалию на стадии 1/8 финала Евро (1:0), в четвертьфинале континентального первенства встретится с Италией, преодолевшей на своём пути Австрию (2:1).

Встреча бельгийской и итальянской национальных команд пройдёт 2 июля на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия). Начало матча — в 22:00 мск.

Ранее определилась ещё одна четвертьфинальная пара Евро-2020: Чехия – Дания. Это противостояние запланировано на 3 июля. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00.

Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.

Календарь Евро-2020
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