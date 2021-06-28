Результаты матчей 1/8 финала Евро-2020 и турнирные расклады на 27 июня

27 июня состоялись два матча 1/8 финала чемпионата Европы — 2020, по итогам которых две команды вышли в четвертьфинал турнира.

В первом матче игрового дня сборная Чехии сенсационно переиграла сборную Нидерландов. Встреча проходила на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия) и завершилась со счётом 2:0 в пользу чешского коллектива. Немаловажную роль в поражении нидерландцев сыграло решение российского арбитра Сергея Карасёва, который удалил Маттейса де Лигта на 55-й минуте. Оба своих гола Чехия забила в численном большинстве.

Во втором матче игрового дня сборная Бельгии встретилась с национальной командой Португалии. Матч 1/8 финала Евро-2020 проходил на стадионе «Олимпико де Севилья — Ла Картуха» в Севилье (Испания) и завершился со счётом 1:0 в пользу бельгийского коллектива. Автором единственного гола стал Торган Азар, который нанёс результативный удар с дальней дистанции.

Таким образом, по итогам игрового дня сформировались две четвертьфинальные пары Евро-2020:

Чехия – Дания (3 июля, 19:00 мск);

Италия – Бельгия (2 июля, 22:00 мск).