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Результаты матчей 1/8 финала Евро-2020 и турнирные расклады на 27 июня

Результаты матчей 1/8 финала Евро-2020 и турнирные расклады на 27 июня
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27 июня состоялись два матча 1/8 финала чемпионата Европы — 2020, по итогам которых две команды вышли в четвертьфинал турнира.

В первом матче игрового дня сборная Чехии сенсационно переиграла сборную Нидерландов. Встреча проходила на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия) и завершилась со счётом 2:0 в пользу чешского коллектива. Немаловажную роль в поражении нидерландцев сыграло решение российского арбитра Сергея Карасёва, который удалил Маттейса де Лигта на 55-й минуте. Оба своих гола Чехия забила в численном большинстве.

ЧЕ-2020 - финальный раунд. 1/8 финала
27 июня 2021, воскресенье. 19:00 МСК
Нидерланды
Окончен
0 : 2
Чехия
0:1 Голеш – 68'   0:2 Шик – 80'
Удаления: де Лигт – 55' / нет

Во втором матче игрового дня сборная Бельгии встретилась с национальной командой Португалии. Матч 1/8 финала Евро-2020 проходил на стадионе «Олимпико де Севилья — Ла Картуха» в Севилье (Испания) и завершился со счётом 1:0 в пользу бельгийского коллектива. Автором единственного гола стал Торган Азар, который нанёс результативный удар с дальней дистанции.

ЧЕ-2020 - финальный раунд. 1/8 финала
27 июня 2021, воскресенье. 22:00 МСК
Бельгия
Окончен
1 : 0
Португалия
1:0 Т. Азар – 42'

Таким образом, по итогам игрового дня сформировались две четвертьфинальные пары Евро-2020:

  • Чехия – Дания (3 июля, 19:00 мск);
  • Италия – Бельгия (2 июля, 22:00 мск).
Календарь Евро-2020
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