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Умяров: очень важно успешно начать сезон. Впереди квалификация Лиги чемпионов, готовимся

Умяров: очень важно успешно начать сезон. Впереди квалификация Лиги чемпионов, готовимся
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Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров, которому исполнился 21 год, поделился ожиданиями от старта нового сезона.

«День рождения? В «коридоре» мне прилично досталось от ребят, даже цепочку сорвали. Артём Геннадьевич Ребров постарался. Но ничего, при случае отомщу!

Называть меня «подающим надежды» уже неправильно? На самом деле ещё много в чём нужно прибавлять и к чему стремиться. Останавливаться нельзя никогда. Очень важно успешно начать сезон. Впереди квалификация Лиги чемпионов, готовимся.

Обижается ли супруга, что медовый месяц провожу со «Спартаком»? Мы успели чуть-чуть отдохнуть вместе, примерно неделю. Такая у меня работа. Жена всё понимает», — приводит слова Умярова пресс-служба «Спартака».

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