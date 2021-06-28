Умяров: очень важно успешно начать сезон. Впереди квалификация Лиги чемпионов, готовимся

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров, которому исполнился 21 год, поделился ожиданиями от старта нового сезона.



«День рождения? В «коридоре» мне прилично досталось от ребят, даже цепочку сорвали. Артём Геннадьевич Ребров постарался. Но ничего, при случае отомщу!



Называть меня «подающим надежды» уже неправильно? На самом деле ещё много в чём нужно прибавлять и к чему стремиться. Останавливаться нельзя никогда. Очень важно успешно начать сезон. Впереди квалификация Лиги чемпионов, готовимся.



Обижается ли супруга, что медовый месяц провожу со «Спартаком»? Мы успели чуть-чуть отдохнуть вместе, примерно неделю. Такая у меня работа. Жена всё понимает», — приводит слова Умярова пресс-служба «Спартака».

Новость по теме Руй Витория: я очень доволен первой неделей работы!