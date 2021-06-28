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Роналду бросил капитанскую повязку после поражения Португалии в матче с Бельгией

Роналду бросил капитанскую повязку после поражения Португалии в матче с Бельгией
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Лидер сборной Португалии Криштиану Роналду бросил капитанскую повязку на газон после поражения в матче 1/8 финала чемпионата Европы – 2020 с Бельгией (0:1). Форвард в этой игре мог установить мировой рекорд по голам за сборную, сейчас ему не хватает до рекорда одного забитого мяча. На счету Роналду 109 голов за национальную команду.

Сегодня, 27 июня, сборная Бельгии встретилась с национальной командой Португалии. Матч 1/8 финала Евро-2020 проходил на стадионе «Олимпико де Севилья — Ла Картуха» в Севилье (Испания) и завершился со счётом 1:0 в пользу бельгийского коллектива. Встречу обслуживала бригада арбитров из Германии во главе с Феликсом Брихом. Единственный гол в матче забил Торган Азар, который поразил ворота португальцев ударом с дальней дистанции.

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