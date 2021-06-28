Роналду ни разу за 17 лет не забил со штрафного на чемпионатах Европы

В воскресенье, 27 июня, сборная Бельгии встретилась с национальной командой Португалии. Матч 1/8 финала Евро-2020 завершился со счётом 1:0 в пользу бельгийского коллектива. Португальский нападающий Криштиану Роналду едва не забил гол со штрафного, но голкипер Тибо Куртуа совершил красивый сейв.

По данным Opta, этот удар со штрафного стал 28-м для Роналду на чемпионатах Европы. При этом Криштиану никогда не забивал прямым ударом со стандартного положения за всю историю участия в континентальном первенстве.

Примечательно, что за 17 лет с момента дебюта на Евро в 2004 году Роналду нанёс со штрафного 28 ударов – это в четыре раза больше, чем у ближайших преследователей: Андреа Пирло, Дарио Срны и Деку (по 7 ударов).