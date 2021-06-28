Мартинес ответил на вопрос о травмах Де Брёйне и Эдена Азара в 1/8 финала Евро-2020

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес прокомментировал победу в матче со сборной Португалии (1:0) в 1/8 финала Евро-2020 и ответил на вопрос о повреждениях Кевина Де Брёйне и Эдена Азара.

«Мы показали потрясающую концентрацию и очень хорошо защищались. Наша команда контролировала игру и отлично оборонялась, когда это было необходимо. Мы забили очень красивый гол, а во втором тайме, как и следовало ожидать, инициатива перешла к Португалии. Нам нужно было показать свой несгибаемый характер. Наш план так или иначе был основан на двух аспектах — тактическая дисциплина и холодный расчёт. Если бы мы лучше распоряжались мячом в контратаках и больше владели им, то, возможно, могли бы извлечь большего из рискованной игры сборной Португалии во втором тайме.

Де Брёйне и Азар? Пока рано говорить, как у них дела. С Кевином — это лодыжка — он не мог поворачиваться во втором тайме. С Эденом — это мышцы, но нам нужно подождать результатов диагностики», — приводит слова Мартинеса официальный сайт УЕФА.

В четвертьфинале Евро-2020 сборная Бельгии встретится с национальной командой Италии.