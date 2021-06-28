Мартинес ответил на вопрос о травмах Де Брёйне и Эдена Азара в 1/8 финала Евро-2020

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес прокомментировал победу в матче со сборной Португалии (1:0) в 1/8 финала Евро-2020 и ответил на вопрос о повреждениях Кевина Де Брёйне и Эдена Азара.
«Мы показали потрясающую концентрацию и очень хорошо защищались. Наша команда контролировала игру и отлично оборонялась, когда это было необходимо. Мы забили очень красивый гол, а во втором тайме, как и следовало ожидать, инициатива перешла к Португалии. Нам нужно было показать свой несгибаемый характер. Наш план так или иначе был основан на двух аспектах — тактическая дисциплина и холодный расчёт. Если бы мы лучше распоряжались мячом в контратаках и больше владели им, то, возможно, могли бы извлечь большего из рискованной игры сборной Португалии во втором тайме.
Де Брёйне и Азар? Пока рано говорить, как у них дела. С Кевином — это лодыжка — он не мог поворачиваться во втором тайме. С Эденом — это мышцы, но нам нужно подождать результатов диагностики», — приводит слова Мартинеса официальный сайт УЕФА.
В четвертьфинале Евро-2020 сборная Бельгии встретится с национальной командой Италии.
- 28 июня 2021
-
01:59
-
01:45
-
01:33
-
01:24
-
00:58
-
00:51
-
00:29
-
00:27
-
00:16
-
00:01
-
00:00
- 27 июня 2021
-
23:57
-
23:55
-
23:34
-
23:15
-
23:12
-
23:10
-
22:51
-
22:42
-
22:27
-
22:21
-
21:52
-
21:44
-
21:22
-
21:22
-
21:05
-
21:05
-
21:00
-
20:58
-
20:54
-
20:39
-
20:39
-
20:27
-
20:24
-
20:22