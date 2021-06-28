Сантуш о вылете сборной Португалии с Евро-2020: есть игроки, которые плачут в раздевалке

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш прокомментировал поражение в матче 1/8 финала Евро-2020 со сборной Бельгии. Матч проходил на стадионе «Олимпико де Севилья — Ла Картуха» в Севилье (Испания) и завершился со счётом 1:0 в пользу бельгийского коллектива.
«Мы разочарованы и опечалены. У меня есть некоторые игроки, которые плачут в раздевалке. Они отдали всё. Бельгия сделала шесть ударов и забила. У нас было 29 удалов, и мы дважды попали в штангу и проиграли. Честно говоря, мне нечего сказать прямо сейчас… мы все хотели и верили. У нас была уверенность, и мы были уверены, что сможем выйти в финал и победить. Нет справедливости или несправедливости, мы пропустили гол и не смогли забить», — приводит слова Сантуша официальный сайт УЕФА.
В четвертьфинале Евро-2020 сборная Бельгии встретится с национальной командой Италии.
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