Сантуш о вылете сборной Португалии с Евро-2020: есть игроки, которые плачут в раздевалке

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш прокомментировал поражение в матче 1/8 финала Евро-2020 со сборной Бельгии. Матч проходил на стадионе «Олимпико де Севилья — Ла Картуха» в Севилье (Испания) и завершился со счётом 1:0 в пользу бельгийского коллектива.

«Мы разочарованы и опечалены. У меня есть некоторые игроки, которые плачут в раздевалке. Они отдали всё. Бельгия сделала шесть ударов и забила. У нас было 29 удалов, и мы дважды попали в штангу и проиграли. Честно говоря, мне нечего сказать прямо сейчас… мы все хотели и верили. У нас была уверенность, и мы были уверены, что сможем выйти в финал и победить. Нет справедливости или несправедливости, мы пропустили гол и не смогли забить», — приводит слова Сантуша официальный сайт УЕФА.

В четвертьфинале Евро-2020 сборная Бельгии встретится с национальной командой Италии.