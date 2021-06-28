Тибо Куртуа: боюсь, что Евро-2020 для Эдена Азара завершён

Голкипер сборной Бельгии Тибо Куртуа высказался о травмах Кевина Де Брёйне и Эдена Азара в матче 1/8 финала Евро-2020 с Португалией. Матч проходил на стадионе «Олимпико де Севилья — Ла Картуха» в Севилье (Испания) и завершился со счётом 1:0 в пользу бельгийского коллектива. Единственный гол в матче забил Торган Азар, который поразил ворота португальцев ударом с дальней дистанции.

«Боюсь, что чемпионат Европы для Эдена завершён. Если это была контрактура, то он выбыл на десять дней. Нам нужно чудо. Де Брёйне не может согнуть лодыжку», — приводит слова Куртуа Tuttomercatoweb.

В четвертьфинале Евро-2020 сборная Бельгии встретится с национальной командой Италии. Матч состоится в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена», начало – 22:00 мск.