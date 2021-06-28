Эден Азар рассказал о своём повреждении в матче плей-офф Евро-2020 со сборной Португалии

Нападающий сборной Бельгии Эден Азар рассказал о своём повреждении в матче 1/8 финала Евро-2020 со сборной Португалии (1:0).

«Я получил повреждение, что-то почувствовал в подколенном сухожилии. Думаю, у меня что-то есть, посмотрим завтра. Хорошо проанализируем травму, потом увидим. Как капитан, я останусь с группой, потому что мне предстоит сыграть важную роль. Встреча была непростой, второй тайм был очень сложным. Мы не могли играть так, как хотели. Если мы хотим пойти дальше, нам нужно будет добиться большего. Хочет побеждать, показывая отличный футбол, хотя ч очень рад продолжить участие в турнире», — приводит слова Азара RTBF.

В четвертьфинале Евро-2020 сборная Бельгии встретится с национальной командой Италии. Матч состоится в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена», начало – 22:00 мск.