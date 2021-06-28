Алекс Крал опубликовал пост после победы сборной Чехии в матче с Нидерландами на Евро-2020

Полузащитник «Спартака» и сборной Чехии Алекс Крал отреагировал на выход команды в четвертьфинал чемпионата Европы по футболу 2020 года.
«Невероятный вечер! Четвертьфинал», — написал Крал в своём «инстаграме».
В матче 1/8 финала чемпионата Европы — 2020 сборная Чехии переиграла сборную Нидерландов. Встреча проходила на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия) и завершилась со счётом 2:0. Обслуживала встречу бригада арбитров из России во главе с Сергеем Карасёвым. Помогали ему ассистенты Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Резервный рефери — француженка Стефани Фраппар.
В четвертьфинале турнира сборная Чехии встретится с Данией, которая в своём матче 1/8 финала Евро-2020 разгромила сборную Уэльса. (4:0).
Встреча чешской и датской команд пройдёт 3 июля, начало матча — в 19:00 мск.
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