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Линекер объяснил, почему игроки ныряют на примере эпизода из матча Бельгия – Португалия

Линекер объяснил, почему игроки ныряют на примере эпизода из матча Бельгия – Португалия
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Бывший нападающий сборной Англии, а ныне телеэксперт, Гари Линекер выразил мнение о том, почему футболисты предпочитают нырнуть на примере незафиксированного нарушения на форварде сборной Бельгии Ромелу Лукаку в матче с Португалией (1:0) в 1/8 финала Евро-2020.

«Лукаку тянут назад, он отказываться падать, и арбитр не назначает штрафной. Вот почему футболисты и ныряют. Судьи должны поощрять честность, если хотят изменить ситуацию», — гласит пост Линекера в «Твиттере».

Сборная Бельгии, которая переиграла Португалию на стадии 1/8 финала Евро (1:0), в четвертьфинале континентального первенства встретится с Италией, преодолевшей на своём пути Австрию (2:1).

Встреча бельгийской и итальянской национальных команд пройдёт 2 июля на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия). Начало матча — в 22:00 мск.

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