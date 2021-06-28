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Вейналдум в матче с Чехией обновил антирекорд сборной Нидерландов 1980 года

Вейналдум в матче с Чехией обновил антирекорд сборной Нидерландов 1980 года
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30-летний полузащитник сборной Нидерландов Жоржиньо Вейналдум в матче 1/8 финала чемпионата Европы – 2020 со сборной Чехии (0:2) обновил один из антирекордов для игроков национальной команды, установленный ещё в прошлом веке, сообщает Opta Johan в «Твиттере».

Как отмечает источник, в матче с чехами Вейналдум сделал всего 10 передач за 90 минут, что является наименьшим показателем с 1980 года для полевого игрока сборной Нидерландов, сыгравшего полную игру в раунде плей-офф Евро.

Напомним, что 1 июля этого года Вейналдум официально станет игроком французского «Пари-Сен Жермен», куда он перешёл на правах свободного агента из английского «Ливерпуля». В прошедшем сезоне он провёл 51 встречу за красных во всех турнирах, в которых отметился трёмя забитыми мячами.

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