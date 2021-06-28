Хорватия — Испания: где и во сколько смотреть прямую трансляцию матча Евро-2020
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Сегодня, в понедельник, 28 июня, в Копенгагене (Дания) на стадионе «Паркен» состоится встреча 1/8 финала чемпионата Европы по футболу – 2020 между сборными Хорватии и Испании. Начало матча – 19:00 мск, игру покажет телеканал «Матч ТВ».
Напомним, что Хорватия начала свой путь на Евро-2020 с поражения от Англии (0:1) на старте группового этапа, затем подопечные Златко Далича сыграли вничью с Чехией (1:1), а в заключительной игре победили Шотландию (3:1). По итогу Хорватия вышла в плей-офф со второго места в турнирной таблице.
Испания начала с двух ничейных результатов – со Швецией (0:0) и Польшей (1:1), а затем разгромила Словакию (5:0). В плей-офф Испания вышла также со второго места в турнирной таблице.
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