Пальинья: не помню ни одного момента у Бельгии, кроме гола. Им повезло

25-летний полузащитник сборной Португалии Жоау Пальинья прокомментировал результат встречи 1/8 финала чемпионата Европы – 2020 со сборной Бельгии (0:1).

«Мы создали больше моментов, чем Бельгия. В первом тайме нам удавалось хорошо контролировать игру. Я не помню ни одного момента у Бельгии, кроме гола. Мы возвращаемся в Португалию с чувством огромного разочарования, потому что этот результат не то, чего мы хотели.

Нам нужно было сравнивать счет, и мы настойчиво пытались переломить ситуацию на протяжении всего второго тайма. У нас было несколько отличных моментов, но мы не забили. Бельгии сегодня повезло. Мы хотели большего. Мы всегда стремимся к победе на любом турнире. Несмотря на то, что мы маленькая страна, нам удалось выиграть ЕВРО и Лигу наций. Это говорит об уровне нашей команды. Нам надо смотреть вперед», — цитирует Пальинью официальный сайт УЕФА.

Отметим, что сборная Бельгии, которая переиграла Португалию на стадии 1/8 финала Евро (1:0), в четвертьфинале континентального первенства встретится с Италией, преодолевшей на своём пути Австрию (2:1).