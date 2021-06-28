Франция — Швейцария: где и во сколько смотреть прямую трансляцию матча Евро-2020
Поделиться
Сегодня, в понедельник, 28 июня, состоится матч 1/8 финала чемпионата Европы по футболу – 2020 между сборными Франции и Швейцарии, который пройдёт в Бухаресте (Румыния) на стадионе «Националь». Начало встречи – 22:00 мск. Игру покажет телеканал «Россия 1».
Встречу обслужит бригада арбитров во главе с аргентинцем Фернандо Рапальини. Ему будут помогать соотечественники Хуан Пабло Белатти и Диего Бонфа. Резервный арбитр – Бартош Франковски из Польши.
Напомним, что по итогам группового этапа Евро-2020 Франция с 5 очками стала победителем группы F, обойдя Германию (4), Португалию (4) и Венгрию (2). Швейцария оказалась в плей-офф с третьего места группы A – они набрали три очка, выступая в квартете с Италией (9), Уэльсом (4) и Турцией (0).
Комментарии
- 28 июня 2021
-
08:02
-
07:36
-
07:25
-
07:07
-
06:28
-
06:16
-
05:33
-
05:19
-
04:54
-
04:23
-
03:58
-
03:36
-
03:07
-
02:42
-
02:23
-
01:59
-
01:45
-
01:33
-
01:24
-
00:58
-
00:51
-
00:29
-
00:27
-
00:16
-
00:01
-
00:00
- 27 июня 2021
-
23:57
-
23:55
-
23:34
-
23:15
-
23:12
-
23:10
-
22:51
-
22:42
-
22:27
Партнерский контент