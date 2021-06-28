Франция — Швейцария: где и во сколько смотреть прямую трансляцию матча Евро-2020

Сегодня, в понедельник, 28 июня, состоится матч 1/8 финала чемпионата Европы по футболу – 2020 между сборными Франции и Швейцарии, который пройдёт в Бухаресте (Румыния) на стадионе «Националь». Начало встречи – 22:00 мск. Игру покажет телеканал «Россия 1».

Встречу обслужит бригада арбитров во главе с аргентинцем Фернандо Рапальини. Ему будут помогать соотечественники Хуан Пабло Белатти и Диего Бонфа. Резервный арбитр – Бартош Франковски из Польши.

Напомним, что по итогам группового этапа Евро-2020 Франция с 5 очками стала победителем группы F, обойдя Германию (4), Португалию (4) и Венгрию (2). Швейцария оказалась в плей-офф с третьего места группы A – они набрали три очка, выступая в квартете с Италией (9), Уэльсом (4) и Турцией (0).