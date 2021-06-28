Сенсационный вылет Нидерландов с Евро и смерть игрока на поле в ЛФЛ. Главное к утру

Неожиданный вылет сборной Нидерландов и победа Бельгии над Португалией на Евро-2020, смерть 17-летнего игрока в матче ЛФЛ и критика работы российского арбитра Сергея Карасёва после встречи чемпионата Европы. Главное к утру в подборке «Чемпионата».
1. Сборная Чехии обыграла Нидерланды и вышла в 1/4 финала Евро.
2. Бельгия обыграла Португалию в матче 1/8 финала Евро-2020.
3. В матче ЛФЛ умер футболист из-за остановки сердца. Игрока не было в заявке.
4. «Сколько Карасёву за это заплатили?» Голландцы жёстко критикуют судью после матча с Чехией.
5. Карпин: хочу ли в сборную России? Абсолютно нет. А зачем?
6. Ферстаппен выиграл Гран-при Штирии, Мазепин — 18-й.
7. Кокорин желает остаться в «Фиорентине». Решение по форварду вынесет новый тренер.
8. «Сдулся патриот». Ломаченко раскритиковали за отказ взять флаг Украины после его победы.
9. Роналду бросил капитанскую повязку после поражения Португалии в матче с Бельгией.
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