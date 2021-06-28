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Расписание матчей 1/8 финала чемпионата Европы по футболу — 2020 на 28 июня

Расписание матчей 1/8 финала чемпионата Европы по футболу — 2020 на 28 июня
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Сегодня, в понедельник, 28 июня, на чемпионате Европы по футболу – 2020 состоятся две встречи стадии 1/8 финала.

Откроет игровой день матч в Копенгагене (Дания) на стадионе «Паркен» между сборными Хорватии и Испании. Начало встречи – 19:00 мск, игру покажет телеканал «Матч ТВ».

ЧЕ-2020 - финальный раунд. 1/8 финала
28 июня 2021, понедельник. 19:00 МСК
Хорватия
Не начался
Испания

Затем, в Бухаресте (Румыния) на стадионе «Националь», на поле выйдут сборные Франции и Швейцарии. Начало встречи – 22:00 мск. Матч будет транслировать телеканал «Россия 1».

ЧЕ-2020 - финальный раунд. 1/8 финала
28 июня 2021, понедельник. 22:00 МСК
Франция
Не начался
Швейцария

Напомним, матч 1/8 финала Евро-2020 Франция — Швейцария состоится завтра, 28 июня, на стадионе «Националь» в Бухаресте (Румыния). Начало встречи — в 22:00 мск. Напомним, Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, но из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи проходят с 11 июня по 11 июля сразу в нескольких европейских городах.

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