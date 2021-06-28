Нидерланды намерены расстаться с де Буром после вылета от Чехии в 1/8 финала Евро-2020

Сенсационное поражение от Чехии на стадии 1/8 финала чемпионата Европы – 2020 может обернуться увольнением для 51-летнего наставника сборной Нидерландов Франка де Бура. Об этом сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».

Как отмечает источник, в руководстве сборной Нидерландов принято решение расстаться со специалистом. Работой де Бура недовольны многие члены правления федерации футбола Нидерландов.

Ранее Франк де Бур возглавлял амстердамский «Аякс», миланский «Интер», английский «Кристал Пэлас» и клуб MLS «Атланта Юнайтед». В сентябре 2020 года он возглавил сборную Нидерландов после того, как пост главного тренера покинул Рональд Куман, перешедший на работу в «Барселону».

Напомним, что сборная Чехии, которая переиграла сборную Нидерландов в 1/8 финала Евро (2:0), в четвертьфинале турнира встретится с Данией, разгромившей Уэльс (4:0). Встреча чешской и датской команд пройдёт 3 июля, начало матча — в 19:00 мск.