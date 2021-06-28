Али Даеи: на самом деле я забил 111 голов. Уверен, Роналду забьёт гораздо больше

Бывший нападающий сборной Ирана Али Даеи выразил уверенность в том, что форвард «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду способен побить мировой рекорд по количеству голов за национальную команду.
«Я ожидал, что Роналду побьёт мой рекорд. На самом деле я забил 111 голов, но это уже не имеет значения. Я уверен, что благодаря своей манере игры и форме Криштиану забьёт гораздо больше. Я твёрдо убеждён в том, что он достоин достижения этого рекорда. Когда такой игрок повторяет мой рекорд, для меня это сродни ещё одному рекорду. Это честь для меня», — приводит слова Даеи AS.
Напомним, Роналду оформил дубль во встрече группового этапа Евро-2020 с Францией (2:2). Второй гол с пенальти стал для португальца 109-м за национальную команду. Таким образом, Роналду повторил мировой рекорд, который принадлежит иранскому футболисту Али Даеи.
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