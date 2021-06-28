Гарет Саутгейт: матч с Германией — отличная возможность для сборной Англии войти в историю
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Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился ожиданиями от матча 1/8 финала чемпионата Европы — 2020 с Германией.
«Думаю, эта встреча должна была состояться на более поздних стадиях турнира. Но то же самое можно сказать о матче Бельгии и Португалии. Это отличная возможность для нашей команды войти в историю и подарить людям новые воспоминания о матчах англичан с немцами, которые будут отличаться от того, о чём они слышали в последнее время. Для них это ничего не значит, потому что они тогда ещё не родились», — приводит слова Саутгейта BBC.
Матч 1/8 финала чемпионата Европы — 2020 Англия — Германия состоится завтра, 29 июня, на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Начало встречи — в 19:00 мск.
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