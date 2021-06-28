Давид де Хеа может пропустить матч 1/8 финала Евро-2020 Хорватия — Испания

Голкипер сборной Испании Давид де Хеа может не принять участия в матче 1/8 финала чемпионата Европы — 2020 с национальной командой Хорватии. Испанский футболист был вынужден досрочно завершить заключительную тренировку перед матчем 1/8 финала турнира из-за проблем с ногой.
«Де Хеа испытал дискомфорт в области ягодицы левой ноги во время командного занятия. В результате первичного осмотра у игрока выявлено лёгкое повреждение мышц бедра. Позже будет проведено углублённое обследование», — говорится в заявлении пресс-службы сборной Испании.
Матч 1/8 финала чемпионата Европы — 2020 Хорватия — Испания состоится сегодня, 28 июня, на стадионе «Паркен» в Копенгагене (Дания). Начало встречи — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
- 28 июня 2021
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